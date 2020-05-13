У справі "зливу" бази даних із 26 млн водійських посвідчень відкрито кримінальну справу, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з оприлюдненням бази даних із 26 млн водійських посвідчень в Telegram-бот не залишилася не поміченою. По даній справі відкрито кримінальну справу. Про це прем'єр розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Те, що ви бачите в Інтернеті, дійсно відбувалося. З цього приводу відкрито кримінальну справу. Це відбувалося більше півроку тому, коли були старі бази даних. Нові реєстри абсолютно захищені", - заявив Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що програма "Дія" повністю безпечно і захищено. Він підкреслив, що ніяких витоків інформації не відбувалося.

У той же час Міністерство цифрової трансформації заперечує причетність програми "Дія", в якому запустили нові послуги, до оприлюднення Telegram-ботом бази даних із 26 млн водійських посвідчень.

Як повідомляли Українські Новини, портал "Дія" запустив нові 15 послуг для громадян і бізнесу.

Також голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.