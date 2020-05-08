15 услуг для граждан и бизнеса. Какие данные можно получить в приложении "Дія" в мае

В то время, как в приложении "Дія" запустили кабинет гражданина и возможность оформить ID-карту или заграничный паспорт, Министерство цифровой трансформации продолжает запускать новые услуги. Українські Новини собрали перечень онлайн услуг, которые будут доступны в мае.

Министерство цифровой трансформации продолжает добавлять новые услуги, которые можно получить через приложение "Дія". Для граждан и бизнеса по состоянию на 4 мая доступны 15 услуг.

Услуги гражданам:

Справки и выписки (справка из Реестра застрахованных лиц, выписка о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, справка об отсутствии судимости).

Окружающая среду (право на отходы, разрешение на водопользование). Безопасность и правопорядок (проверка автоперевозчика, справка об отсутствии судимости).

Семья (муниципальная няня, помощь при рождении ребенка).

Пенсии, льготы и помощь (справка из Реестра застрахованных лиц, муниципальная няня, помощь при рождении ребенка, пособие по безработице).

Транспорт (лицензия на услуги по автоперевозкам, верификация тех. паспорта, заказ индивидуального номерного знака, верификация водительского удостоверения, восстановление и обмен водительского удостоверения, назначение надлежащего пользователя).

Земля, строительство, недвижимость (сведения о владельце земли, сведения о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, информация о лицах, которые просматривали сведения о земельном участке).

Лицензии и разрешения (лицензия по противопожарной деятельности, лицензия на услуги по автоперевозкам).

Предпринимательство (открытие физлица-предпринимателя (ФЛП), изменение данных ФЛП, закрытие ФЛП, подписание документов).

Услуги бизнеса:

Земля, строительство, недвижимость (сведения о владельце земли, выписка о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, информация о лицах, которые просматривали сведения о земельном участке).

Лицензия и разрешения (лицензия по противопожарной деятельности, лицензия на услуги по автоперевозкам, разрешение на водопользование, лицензия на производство лекарств, бронирование разрешений на международные перевозки грузов, получение разрешений на негабаритные перевозки, лицензия на импорт лекарств, лицензия на продажу лекарственных средств).

Транспорт (проверка автоперевозчика, верификация тех. паспорта, верификация водительского удостоверения, бронирование разрешений на международные перевозки грузов, получение разрешений на негабаритные перевозки).

Создание бизнеса (открытие ФЛП, изменение данных ФЛП, закрытие ФЛП, противопожарная декларация, подписание документов).

Медицина и фармацевтика (лицензия на производство лекарств, лицензия на импорт лекарств, лицензия на продажу лекарственных средств).

Выписка и справки (извлечение о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке).

Ранее Українські Новини сообщали, в приложении "Дія" украинцы могут оформить пособие по безработице. А за апрель через портал "Дія" 4000 человек открыли физлицо-предпринимателя.