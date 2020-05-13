Европу посреди мая накрыли снегопады

В то время, как 12 мая в некоторых регионах Украины прогнозировали дожди с градом, несколько стран Европы накрыл снегопад, а циклон уже движется в Украину. Об этом передают Українські Новини. В странах Европы неожиданно заснежило. Польшу, Литву, Германию накрыло снегом. Кое-где высота покрова достигала 10 сантиметров. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Также снег выпал в двух городах Латвии – Бауска и Даугавпилс, он стал самым поздним за всю историю наблюдений. Выпал снег и в Беларуси, в городе Гродно снежный покров достигал 1 см, а затем ветер принес осадки и в Минск. "В Варшаве +1, Берлине 0, Вильнюсе -1 ... Розовый - снег", – сообщила Наталья Диденко. В мае в Европе выпал снег. Фото: Facebook Наталья Диденко Жители Европы, где выпали осадки, в сети публиковали фото и видео, как их страны накрыл снегопад. Снег выпал в Польше. Скриншот Facebook Dariusz Ciochanowski Также жители Латвии публикуют фото с заснеженными зелеными пейзажами. Жители Беларуси опубликовали фото, как в Минске выпал снег. Снег выпал в Минске. Фото Facebook Ирина Ди Как сообщила Наталья Диденко, сегодня днем температура воздуха в Украине составляет +12 +17 градусов. А в столице будет солнечно, без осадков. А уже завтра, 14-го мая в Киеве стоит ожидать дожди, заморозков не будет, а днем похолодает на несколько градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями. 11 мая в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.