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13 мая 2020, среда, 14:35 126
Европа 2020-05-13T15:22:39+03:00
Українські Новини
Европу посреди мая накрыли снегопады

Европу посреди мая накрыли снегопады

Ирина Николенко
Европа, Прогноз погоды, аномальный снегопад, снег в мае

В то время, как 12 мая в некоторых регионах Украины прогнозировали дожди с градом, несколько стран Европы накрыл снегопад, а циклон уже движется в Украину. Об этом передают Українські Новини.

В странах Европы неожиданно заснежило. Польшу, Литву, Германию накрыло снегом. Кое-где высота покрова достигала 10 сантиметров. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Также снег выпал в двух городах Латвии – Бауска и Даугавпилс, он стал самым поздним за всю историю наблюдений.

Выпал снег и в Беларуси, в городе Гродно снежный покров достигал 1 см, а затем ветер принес осадки и в Минск.

"В Варшаве +1, Берлине 0, Вильнюсе -1 ... Розовый - снег", – сообщила Наталья Диденко.

В мае в Европе выпал снег. Фото: Facebook Наталья ДиденкоВ мае в Европе выпал снег. Фото: Facebook Наталья Диденко

Жители Европы, где выпали осадки, в сети публиковали фото и видео, как их страны накрыл снегопад.

Снег выпал в Польше. Скриншот Facebook Dariusz CiochanowskiСнег выпал в Польше. Скриншот Facebook Dariusz Ciochanowski

Также жители Латвии публикуют фото с заснеженными зелеными пейзажами.

Жители Беларуси опубликовали фото, как в Минске выпал снег.

Снег выпал в Минске. Фото Facebook Ирина ДиСнег выпал в Минске. Фото Facebook Ирина Ди

Как сообщила Наталья Диденко, сегодня днем ​​температура воздуха в Украине составляет +12 +17 градусов. А в столице будет солнечно, без осадков.

А уже завтра, 14-го мая в Киеве стоит ожидать дожди, заморозков не будет, а днем ​​похолодает на несколько градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют летом аномальную жару и засухи с дождями.

11 мая в Украину пришел мощный атмосферный фронт, в некоторых областях столбики термометров поднялись до +20… +25 градусов.

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