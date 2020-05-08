Рада рассмотрит законопроект о банках на внеочередном заседании 13 мая

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам во 2-м чтении и заслушивания отчета главы Национального банка Якова Смолия в среду, 13 мая, в 10:00.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 10:00 13 мая 2020", - говорится в нем со ссылкой на распоряжение председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Согласно распоряжению, Рада 13 мая рассмотрит 26 вопросов, среди которых законопроект о банках и отчет Смолия о деятельности НБУ.

Рада также проведет час вопросов к правительству.

Кроме этого, в повестке: законопроект №3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни, №2166 об изменениях в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в части устранения дискриминации по кругу плательщиков, №2398-д об оборонных закупках, №3415 об изменениях в Регламент Рады в части особой процедуры рассмотрения законопроектов во 2-м чтении, №№3313, 3313-1 об изменениях в Регламент в части оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во 2-м чтении, №3195 об изменениях относительно совершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета Министров, №2679 об оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме, №3383 об изменениях в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, №2823 о командировках судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, № 3354 об изменениях в Кодекс админнарушений в части усиления ответственности за невыполнение законных требований депутата Рады, Счетной палаты, члена Счетной палаты, №2207, 2207-1, 2207-2 об управлении бытовыми и другими отходами, №2654 об усилении защиты телекоммуникационных сетей, №3314 об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений, №3105 о совершенствовании правовых основ деятельности Национальной гвардии, №3297 о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, №2030 о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, №3322 о недопущении злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, №№3355, 3355-1 об уточнении перечня субъектов декларирования, №№3205, 3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, №3377 о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, №2494 об изменениях в некоторые законодательные акты, №3431 об обращении парламента к национальным парламентам иностранных государств по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов, №3434 об изменениях в календарный план Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена провести 12-часовое внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о банках во 2-м чтении и проведения часа вопросов к правительству 13 мая.



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