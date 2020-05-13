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13 мая 2020, среда, 14:31 226
Экономика 2020-05-13T15:30:02+03:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 14 мая

Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 14 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар начал падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 мая, на 11,90 коп. до 26,6903 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 мая, на 0,47 коп. до 26,8093 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Также экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

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