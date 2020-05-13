Мінфін продав ОВДП на 19,4 млрд гривень

Тим часом, як після довгих вихідних, долар зміцнився на валютному ринку, Міністерство фінансів 12 травня продало гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 19,4 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів розмістило ОВДП на 19,4 млрд гривень на аукціоні 12 травня. Мінфін запропонував інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3 і 6 місяців. За підсумками аукціону, у державний бюджет надійшло 19 391 млн гривень.

Також у Міністерстві фінансів повідомляється, що середній дохід від ставки по тримісячних внутрішніх облігаціях склав 11,26%, а шестимісячних – 11,28%.

Як повідомляли Українські Новини, до державного бюджету України в квітні 2020 року надійшло 90,9 млрд гривень, в тому числі з урахуванням ОВДП. Всього від розміщення ОВДП залучено 7,8 млрд гривень (97% від плану), серед них ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд гривень (1,2 млрд доларів і 0,3 млрд євро).

У квітні 2020 року Міністерство фінансів відмовилося розміщувати на аукціоні облігації внутрішньої державної позики.