Таксистам хотят разрешить пользоваться выделенной полосой общественного транспорта

В среду на заседании Кабинета Министров планируется рассмотрение изменений в правила дорожного движения, предложенные Министерством инфраструктуры. Так, в ведомстве хотят разрешить использовать полосу общественного транспорта таксистам.

Об этом говорится в программе заседания 13 мая на официальном сайте Кабинета Министров.



На портале также можно ознакомиться с пояснительной запиской к проекту.

Согласно планам министерства, таксисты на законных основаниях смогут не только ездить по правой полосе, но и высаживать на ней пассажиров.

Объяснительная записка к проекту постановления Кабинета Министров "О внесении изменений к Правилам дорожного движения"





Как сообщали Українські Новини, водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен.



Ранее уже сообщалось о том, что за перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен.



Также в Киеве на улицах установили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения.



Тем временем с 1 мая водители, которые движутся за городом, могут не включать ближний свет.