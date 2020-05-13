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13 мая 2020, среда, 09:01 171
Общество 2020-05-13T09:12:24+03:00
Українські Новини
Таксистам хотят разрешить пользоваться выделенной полосой общественного транспорта

Таксистам хотят разрешить пользоваться выделенной полосой общественного транспорта

Валерия Драгомирова
Кабмин, таксисты, Общественная полоса транспорта
Такси. Фото: titithewriter.com
Такси. Фото: titithewriter.com

В среду на заседании Кабинета Министров планируется рассмотрение изменений в правила дорожного движения, предложенные Министерством инфраструктуры. Так, в ведомстве хотят разрешить использовать полосу общественного транспорта таксистам.

Об этом говорится в программе заседания 13 мая на официальном сайте Кабинета Министров.


На портале также можно ознакомиться с пояснительной запиской к проекту.

Согласно планам министерства, таксисты на законных основаниях смогут не только ездить по правой полосе, но и высаживать на ней пассажиров.

Объяснительная записка к проекту постановления Кабинета Министров Объяснительная записка к проекту постановления Кабинета Министров "О внесении изменений к Правилам дорожного движения"



Как сообщали Українські Новини, водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен. 

Ранее уже сообщалось о том, что за перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен.

Также в Киеве на улицах установили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения.

Тем временем с 1 мая водители, которые движутся за городом, могут не включать ближний свет

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