Министерство Криклия выжимает из предпринимателей сразу 7 налогов в портах, – СМИ

В украинских портах сегодня действуют самые высокие в Черном море и одни из самых высоких в мире портовых сборов. Налоговым бременем предпринимателей обложило Министерство инфраструктуры Украины, которым сейчас руководит 33-летний Владислав Криклий.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала NewsOne.

"За 8 месяцев он уже герой скандалов и еще один чиновник, который вредит. Это при нем в Украине одни из самых высоких портовых сборов в мире", - говорится в сюжете на Youtube-канале "Кризисные новости".

https://www.youtube.com/watch?v=cvfI6mVlopk" frameborder="0" allowfullscreen>

Портовые сборы - оплата судовладельцев за посещение портов и использования инфраструктуры. Существуют 2 модели этих сборов: английский и французский (оплата за содержание порта или оплата работы хозяйствующих субъектов).

Но, как отмечается, Украина придумала собственную модель. В украинских портах судовладелец должен оплатить сразу 7 налогов - корабельный, канальный, маячный, причальный, санитарный, якорный и административный.

Авторы сюжета отмечают: результат за 8 месяцев работы Криклия - как "ребенку дали порулить локомотивом".

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский заявил, что Владислав Криклий является инициатором и куратором построения многочисленных коррупционных схем в Министерстве инфраструктуры. По его словам, в Криклия работает свой теневой офис, похожий на тот, который когда-то был у Александра Януковича и куда надо было "лаве свозить".