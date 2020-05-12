подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 23:59 45
Общество 2020-05-13T00:15:01+03:00
Українські Новини
За неделю воздух над Киевом стал лучше

За неделю воздух над Киевом стал лучше

Ольга Фандорина
Атмосфера, Воздух, Загрязнение атмосферы, загрязнение воздуха
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС
Загрязнение воздуха. Фото: ГосЧС

В течение последней недели, с 5 по 11 мая, уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался, хотя ранее Киев входил в рейтинг самых загрязненных городов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Специалисты обсерватории связывают это с циклоническим характером погоды. По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизилось среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей.

"Снизился более заметно диоксид азота, диоксид серы и формальдегида. При этом надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха", - отметили в обсерватории.

Если говорить о показателях по каждому из элементов, то в течение 5-11 мая было взято 957 проб воздуха. По результатам их анализа в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыль) - в 1,2 раза на Бессарабской площади;

диоксида серы - в 1,4-1,5 раз на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза - на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где среднесуточный содержимое не превышал уровень ГДКсд.;

оксида углерода - превышен в 1,1 раза на проспекте Победы;

диоксида азота - в 5,2-5,9 раза на улице Инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза - на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, где превышений не наблюдалось;

- формальдегида - в 2,5 раза - на проспекте Победы; в 1,9-2,3 раза - на площадях Бессарабской и Демеевской, улицах Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; на проспекте Науки среднесуточный содержание достигал 1,0 ГДКсд.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превысил норму в 3,4 раза.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева Виталий Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху.

Больше новостей о: Атмосфера Воздух Загрязнение атмосферы загрязнение воздуха

В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар....
Киев снова возглавил рейтинг городов с самым грязн...
Глава МОЗ попросил украинцев не выходить из дома и...
В воздухе Киева снова появились вредные примеси...
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
За неделю воздух над Киевом стал лучше 23:59
Флешмоб СтопКультурныйКарантин - лучи света в небе Украины. Фото: Иван Марунич
СтопКультурныйКарантин: в небо над Украиной люди направили яркие лучи света 23:26
В приложении "Дія" добавили цифровой страховой полис для автомобиля 22:52
В Киеве ночью избили водителя скорой помощи 22:24
Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу 21:58
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok