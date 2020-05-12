За тиждень повітря над Києвом став краще

Фахівці обсерваторії пов'язують це з циклонічним характером погоди. Порівняно з попереднім тижнем, в повітрі міста знизилося середньодобове зміст всіх забруднюючих домішок.

"Знизився більш помітно діоксид азоту, діоксид сірки і формальдегід. При цьому треба врахувати, що у зв'язку з тривалими вихідними кількість транспорту на дорогах Києва зменшилася і це, разом з дощовою погодою, сприяло зниженню забруднення повітря", - зазначили в обсерваторії.

Якщо говорити про показники по кожному з елементів, то протягом 5-11 травня було взято 957 проб повітря. За результатами їх аналізу в повітрі Києва відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

- зважених речовин (пил) - в 1,2 рази на Бессарабській площі;

- діоксиду сірки - в 1,4-1,5 разів на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; 1,0-1,2 рази - на всіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКсд.;

- оксиду вуглецю - перевищений в 1,1 рази на проспекті Перемоги;

- діоксиду азоту - у 5,2-5,9 рази на вулиці Інженера Бородіна, проспекті Перемоги, Бессарабської площі; в 4,2-5,0 рази - на Деміївській площі та Оболонському проспекті; в 2,2-3,7 рази - на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, де перевищень не спостерігалося;

- формальдегіду - в 2,5 рази - на проспекті Перемоги; в 1,9-2,3 рази - на Бессарабській площах і Деміївської, вулицях Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті, бульварі Вацлава Гавела; на проспекті Науки середньодобовий вміст досягав 1,0 ГДКсд.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю, 17 квітня, індекс якості повітря в Києві перевищив норму в 3,4 рази.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко визнав, що Київ потрапив у світовий антирекорд по брудному повітрю.