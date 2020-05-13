Психолог дал пять простых и эффективных советов о деньгах, которыми никто не пользуется

В период, когда многие столкнулись с уменьшением дохода или совсем потерей работы из-за коронавирусного кризиса, самое время подумать о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы не оказаться в трудной ситуации без средств к существованию.

Психолог Павел Зыгмантович рассказал о деньгах в психологическом измерении и назвал пять простых правил, которые существенно облегчат жизнь, но которыми редко кто пользуется.

Совет №1. Копите

Накопление денег — это один из лучших способов решить финансовые вопросы. Если вы откладываете деньги, вы спокойны в периоды кризисов. Вам не нужны кредиты на срочные нужды — у вас есть свои деньги.

Но этот совет бесполезен. Ведь пока все хорошо и деньги идут предсказуемым потоком, копить не хочется. Хочется праздновать жизнь и "с собой не заберешь".

А когда все плохо, копить элементарно не с чего. Когда доход минимален, остается только выживать. Копить не получается.

Совет №2. Покупайте на свои

Кредит — это зло. Вы берете чужие деньги и ненадолго, а вот отдаете свои — и навсегда. Кроме того, кредиты стоят денег, поэтому вы в итоге переплачиваете.

Отдельные умельцы, правда, умудряются на кредитах даже зарабатывать, но даже у них это получается только в исключительных случаях.

Но ведь это все неважно, если хочется вот прямо сейчас. Конечно, разумно отложить покупку на полгода, подкопить денег и купить как минимум без переплаты. Конечно, все так.

Но хочется-то сейчас! И как себе откажешь? И хороший совет становится бесполезным.

Совет №3. Радуйте себя свободным временем

Данные Американской психологической ассоциации (Stress in America, АPA, 2008) показывают, что покупки плохо снижают стресс.

Но все меняется, если покупать себе время.

Люди любого уровня доходов становятся счастливее, если тратят деньги не на вещи, еду или впечатления, а на свободное время (источник). Например, заказать уборку квартиры или доставку покупок и т.п.

Это парадоксальным образом помогает экономить — ведь покупка времени действительно радует долго. А вот купленная вещь перестает радовать очень быстро — и проходится снова тратить деньги на радость. Накладно выходит.

Бесполезность совета очевидна — не всегда время удается купить. Зачастую такой услуги просто нет. А вот товар всегда на виду — его купить проще.

Совет №4. Считайте деньги

Нельзя управлять тем, что не измерено.

Все, что ты не измеряешь, ты не видишь. Все, что ты не видишь, тебе не подчиняется.

Если не знаешь, куда уходят деньги, не сможешь заткнуть эту дыру.

А без скрупулезного подсчета ничего не выйдет — у нас в головах нет встроенной бухгалтерской книги. Мы очень плохо запоминаем, куда и на что потратили деньги в этом месяце.

Увы, наших мозговых возможностей на это не хватает — нужен гроссбух. Поэтому деньги тоже надо считать — и приход, и уход. Видеть это на графиках, понимать дыры убытков и источники прибытков.

Но подсчеты и учеты — это же ужасно скучно. Что и делает совет бесполезным.

Совет №5. Изучайте психологию денег

Восприятие денег как феномена — это большая и интересная тема психологии. Психологи изучают ее в самых разных аспектах.

Деньги — это вообще принципиально человеческое изобретение. Юмор вот есть у разных видов (например, у врановых птиц), а вот деньги — только у людей.

Это означает, что деньги вообще не являются биологическим фактором. И значит мы к ним приспособлены так себе. Поэтому стоит знать в этой теме как можно больше — это позволит лучше управляться с деньгами.

Однако, как вы уже поняли, и этот совет бесполезен. Потому что кажется, что уж в деньгах-то я разбираюсь, не нужна мне вся эта психология!

Увы, незнание различных психологических моментов зачастую оборачивается финансовыми потерями.

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