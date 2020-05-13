Один посетитель на 10 кв. м и влажная уборка: что нужно знать о роботе магазинов с 11 мая

После того, как в Украине с 11 мая возобновили работу целый ряд объектов, Министерство здравоохранения напоминает о соблюдение противоэпидемиологических рекомендаций по организации работы непродовольственных магазинов. Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения №17 от 9 мая, которое вступило с 11 мая, передают Українські Новини.

Рекомендации для персонала

Перед открытием непродовольственных магазинов, нужно провести температурный скрининг всему персоналу.

Если в работников зафиксировали температуру выше 37,2 градуса или имеются признаки ОРЗ, их нельзя допускать к работе.

Во время измерения температуры тела контактным методом, нужно обязательно дезинфицировать изделие, которым измерялась температура тела.

Все работники магазина должны избегать скопления в закрытых помещениях, регулярно мыть руки, обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа.

Работники заведений торговли, которые выдают заказ и осуществляют расчет, должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор и одноразовые перчатки.

Рекомендации в помещении магазина

Нужно разместить информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции у входа в помещение магазина. А также просьба к посетителям оставаться дома при наличии признаков респираторных заболеваний.

В помещение магазина одновременно может пребывать только 1 человек на 10 квадратных метров, между работниками и посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метров.

Заходить в магазин можно только в защитной маске (разрешается самодельная) или в респираторе, чтобы были прикрыты нос и рот.

Администрация/персонал самостоятельно следят за выполнением правил и недопущения очередей. Также у мест потенциального скопления людей нужно нанести временные маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями в 1,5 метра.

Также нужно проводить дезинфекцию ручек всех тележек, корзин и разместить табличку с названием "Продезинфицированы". Корзины и тележки, которые использовали, нужно оставлять отдельно. Также проводить влажную уборку каждые 2 часа.

Работники заведений торговли, которые выдают заказ и осуществляют расчет, должны быть одеты в медицинскую маску или респиратор и одноразовые перчатки.

На входе в магазин должен быть антисептик. Также администрация магазинов должна обеспечить в санузлах наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, многократные – запрещаются.

Также администрация магазинов должна временно отстранить от выполнения работы людей, находящихся в группе риска – достигли 60-летнего возраста.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая в Украине возобновят работу салоны красоты, парикмахерские и барбершопы.

Также с понедельника Кабинет министров разрешил возобновить работу музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников.