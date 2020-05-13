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13 травня 2020, середа, 06:45 5
Суспільство 2020-05-13T07:15:01+03:00
Українські Новини
Один відвідувач на 10 кв. м і вологе прибирання: що потрібно знати про роботу магазинів з 11 травня

Один відвідувач на 10 кв. м і вологе прибирання: що потрібно знати про роботу магазинів з 11 травня

Ирина Николенко
Міністерство охорони здоров’я України, Карантин в Україні, Карантинні заходи, Послаблення карантину
Відкриття непродовольчих магазинів з 11 травня. Фото: pixabay
Відкриття непродовольчих магазинів з 11 травня. Фото: pixabay

В той час, як в Україні з 11 травня запрацювали низка об'єктів, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали про дотримання протиепідемічних рекомендацій під час відновлення роботи непродовольчих магазинів під час карантину. Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я №17 від 9 травня, яке вступило в дію з 11 травня, передають Українські Новини.

Рекомендації для персоналу

Перед відкриттям непродовольчих магазинів, потрібно провести температурний скринінг всьому персоналу.

Якщо у працівників зафіксували температуру вище 37,2 градуса чи є ознаки ГРВІ, їх не можна допускати до роботи.

Під час вимірювання температури тіла контактним методом, потрібно обов'язково дезінфікувати виріб, яким вимірювалась температура тіла.

Всі працівники магазину повинні уникати скупчення в закритих приміщеннях, регулярно мити руки, обробляти їх антисептиками не рідше одного разу кожні 3 години.

Працівники закладів торгівлі, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор і одноразові рукавички.

Рекомендації для приміщення магазину

Треба розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної інфекції біля входу в приміщення магазину. А також прохання до відвідувачів залишатися вдома при наявності ознак респіраторних захворювань.

В приміщенні магазину одночасно може перебувати лише 1 людина на 10 квадратних метрів, між працівниками і відвідувачами повинна бути відстань не менше 1,5 метрів.

Заходити в магазин можна тільки в захисній масці (дозволяється саморобна) або в респіраторі, а також щоби були прикриті ніс і рот.

Адміністрація/ персонал самостійно стежать за виконанням правил і недопущення черг. Також біля місць потенційного скупчення людей потрібно нанести тимчасові маркування для перебування у черзі з дотриманням дистанції між відвідувачами в 1,5 метра.

Також потрібно проводити дезінфекцію ручок всіх візків, кошиків і розмістити табличку з назвою "Продезінфіковано". Кошики і візки, які використовували, потрібно залишати окремо. Також проводити вологе прибирання кожні 2 години.

Працівники закладів торгівлі, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, і одноразові рукавички.

На вході в магазин повинен бути антисептик. Також адміністрація магазинів повинна забезпечити в санвузлах наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, багаторазові – забороняються.

Також адміністрація магазинів повинна тимчасово відсторонити від виконання роботи людей, які перебувають у групі ризику – досягли 60-річного віку.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня в Україні відновлять роботу салони краси, перукарні та барбершопи.

Також з понеділка Кабінет міністрів дозволив відновити роботу музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників.

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