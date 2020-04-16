Федине продлили срок личного обязательства до 7 мая

Печерский районный суд Киева продлил срок личного обязательства депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") до 7 мая.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Таким образом, Федина обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не выезжать из Киева и области без их разрешения, а также сообщать об изменении своего места жительства и / или места работы.

При этом на депутата не возлагался запрет выезжать за границу.

Как сообщали Українськi Новини, 10 марта Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Ранее Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.