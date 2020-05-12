подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 18:21 678
Общество 2020-05-12T18:21:38+03:00
Українські Новини
На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая буря: произошло ДТП

На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая буря: произошло ДТП

Ольга Фандорина
Прикарпатье, Ивано-Франковская область, Буря, Пылевая буря

В окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область) из-за природного явление, похожего на пылевую бурю, в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили на Facebook-странице местного издания "Край".

Как видно на кадрах, мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге. Очевидно, из-за этой ситуации случилась авария - столкнулись два легковых автомобиля.

"Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", - сказано в подписи к опубликованному видео.

"Наконец-то я увидела, что такое "земля налетела на небесную ось. Попали в фильм "Интерстеллар" на Ивано-Франковщине. Пылевая буря", - написала в Facebook Иринна Ванникова, спикер МХП, которая стала очевидцем бури.

Ранее жителей Прикарпатья предупреждали об усилении ветра. В частности, синоптики обещают сегодня, 12 мая, шквальный ветер.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

Больше новостей о: Прикарпатье Ивано-Франковская область Буря Пылевая буря

Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая буря: произошло ДТП 18:21
С первого июля Ryanair возобновит часть рейсов 18:11
Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек 18:07
Юбилейный "Книжный Арсенал" в очередной раз перенесли 17:54
Киев намертво "застрял" в вечерних пробках: стоят почти все магистрали столицы 17:48
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok