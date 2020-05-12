На Ивано-Франковскую область обрушилась пылевая буря: произошло ДТП

В окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область) из-за природного явление, похожего на пылевую бурю, в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили на Facebook-странице местного издания "Край".

Как видно на кадрах, мощный ветер поднимает с полей целые тучи пыли, в воздухе стоит мгла, которая существенно ограничивает видимость на дороге. Очевидно, из-за этой ситуации случилась авария - столкнулись два легковых автомобиля.

"Вниманию водителей! Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномальный характер", - сказано в подписи к опубликованному видео.

"Наконец-то я увидела, что такое "земля налетела на небесную ось. Попали в фильм "Интерстеллар" на Ивано-Франковщине. Пылевая буря", - написала в Facebook Иринна Ванникова, спикер МХП, которая стала очевидцем бури.

Ранее жителей Прикарпатья предупреждали об усилении ветра. В частности, синоптики обещают сегодня, 12 мая, шквальный ветер.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.