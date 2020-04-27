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27 апреля 2020, понедельник, 11:38 269
Происшествия 2020-04-27T11:38:23+03:00
Українські Новини
В Одесской области поднялась пыльная буря

В Одесской области поднялась пыльная буря

Ольга Фандорина
Пыльная буря, Одесская область, Непогода, Пыль

На севере Одесской области в воскресенье, 26 апреля, пронеслась пылевая буря. Об этом сообщает Думская.

В частности, пылевая буря была замечена возле села Ставрово Окнянского района. Видео стихии опубликовал в соцсети очевидец.

Причиной пылевых бурь является длительное отсутствие дождей в регионе.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире. 

Также ранее в Ровно началась сильная пылевая буря, что привело к затруднению видимости.

Также сообщалось, что засуха в Украине может привести к дефициту воды.

Тем временем, синоптик предупредил о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, градом, шквалами и жарой.

В Киеве в этом году зима так и не наступила, а осень - не закончилась.

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