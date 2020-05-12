Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек

Около 28,5 тыс. человек по состоянию на 8 мая установили приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома". Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Министерства цифровой трансформации Анастасия Рымарчук. "У меня по состоянию на пятницу была информацию, что таких около 28,5 тыс.", - отметил она. Рымарчук отметила, что точно не знает сколько сейчас граждан, установивших приложение для обсервации дома. Как сообщали Українські Новини, граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации. Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Также сообщалось о том, в чем разница между самоизоляцией и обсервацией и почему они могут спасти много жизней.