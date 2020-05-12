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  • Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек
12 мая 2020, вторник, 18:07 364
Политика 2020-05-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек

Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" установили 28,5 тыс человек

Кира Молчанова
Министерство цифровой трансформации, самоизоляция, Правила самоизоляции, Дій вдома
Смартфоны Фото: pixabay.com
Смартфоны Фото: pixabay.com

Около 28,5 тыс. человек по состоянию на 8 мая установили приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома".

 Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Министерства цифровой трансформации Анастасия Рымарчук.

 "У меня по состоянию на пятницу была информацию, что таких около 28,5 тыс.", - отметил она.

 Рымарчук отметила, что точно не знает сколько сейчас граждан, установивших приложение для обсервации дома.

 Как сообщали Українські Новини, граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации.

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Также сообщалось о том, в чем разница между самоизоляцией и обсервацией и почему они могут спасти много жизней.

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