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12 мая 2020, вторник, 17:36 593
Политика 2020-05-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Французская спортивная сеть Decathlon возобновила работу в Киеве

Французская спортивная сеть Decathlon возобновила работу в Киеве

Кира Молчанова
Торговля, Спорт, Магазины, ослабление карантина
Велосипедисты. Фото: facebook.com/Decathlon.ua
Велосипедисты. Фото: facebook.com/Decathlon.ua

Производитель и продавец спортивных товаров компания Decathlon Ukraine, входящая в Auchan Group (Франция), возобновила работу своих магазинов 11 мая, когда карантин ослабили.

Об этом в ходе публичной дискуссии сообщил главный исполнительный директор Decathlon Ukraine Флоран Гийе, передают Українськi Новини.

"Наши магазины открылись вчера", - сказал он.

При этом открытая площадь в каждом магазине составляет 300 кв. м, а количество покупателей, которые могут одновременно находится в магазине, составляет 30 человек.

Покупатели должны использовать маски.

По словам Гийе, DecathlonUkraine планирует дальнейшее развитие в регионах, в том числе рассматривался вариант открытия малых форматов магазинов.

"Львов, Днипро, Одесса, Харьков - это наши приоритеты", - прокомментировал он.

По состоянию на текущий момент Decathlon Ukraine имеет 2 магазина в торговом центре "Ашан Беличи" и в Petrovka Retail Park (оба - Киев).

Компания начала работу в Украине в марте 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил торговлю непродовольственными товарами с 11 мая. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, разрешается пребывание в магазине не более 1 человека на 10 квадратных метров, ограничение контакта между работниками и посетителями не менее 1,5 метров.

С 11 мая открылись парки, скверы и зоны отдыха и стали работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

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