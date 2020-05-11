Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле

В Украине с 1 мая началась индексация пенсий: более 8 млн пенсионеров повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет. Перерасчет проводился с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11.

Об этом говорится в постановлении правительства №251 от 01.04.2020 года, пишет "Главком".

На 11% индексируется не сама пенсия, а только одна составляющая формулы, по которой она рассчитывается – показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы.

Индексация добавит к среднестатистической пенсии в среднем 280 гривен.

Сумма повышения пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от величины получаемой пенсионером заработной платы за время трудовой деятельности.

Стоит напомнить формулу, предусмотренную законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

П (размер пенсии) = Вс х Iкз х Кс, где:

Зс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Это не средняя зарплата конкретного пенсионера до выхода на пенсию, а средняя зарплата в целом в государстве;

Iкз - индивидуальный коэффициент заработной платы; определяет соотношение зарплаты работника к Зс (средней в Украине);

Кс - коэффициент страхового стажа.

Последний раз пенсии индексировали в марте 2019 года, и тогда средний размер зарплаты, влияет на размер пенсии, составил (после индексации) 4404,35 грн (индексация на 17%), теперь этот показатель увеличивается на 11%.

Тем временем, издание "Кременчугский Телеграф" рассмотрело вопрос индексации пенсий на примерах.

Пример первый плюс 233 грн

Женщина, вышла на пенсию в 2008 году, не работает. Стаж 36 лет 3 месяца.

Кс (коэффициент стажа) = 0,3625 Iкз (индивидуальный коэффициент зарплаты) = 1,32672 5843,34 грн - среднемесячный заработок для исчисления пенсии до 1 мая (4404,35 * 1,32672 = 5843,34 грн) 6486,11 грн - среднемесячный заработок после 1 мая (4404,35 * 1,11 * 1,32672. 2380,29 грн - размер пенсии до 1 мая: 5843,34 * 0,36250 + 262,08 (доплата за сверхнормативный стаж) 2613,29 грн - размер пенсии с 1 мая: 6486,11 * 0,36250 + 262,08 (доплата за сверхнормативный стаж) 233 грн - сумма повышения пенсии.

Пример второй: плюс 100 гривен

Женщина, вышла на пенсию в 2011 году, работает, стаж 31 год и 1 месяц. Она имела невысокую зарплату, но поскольку у нее есть необходимый страховой стаж (для женщин это 30 лет), ПФ до 1.05.20 года доплачивал таким лицам до размера пенсии 2000 грн. И теперь этот размер пенсии вырос на 100 гривен (до 2100 грн).

Для пенсий, расчетный размер которых ниже минимальной, предусмотрен ряд доплат. Вот как это выглядит на конкретном примере.

Iкз (индивидуальный коэффициент зарплаты) = 0,51717 2277,80 грн - среднемесячный заработок для исчисления пенсии до 01.05.20 (4404,35 * 0,51717) 2528,36 грн - среднемесячный заработок после 1 мая (4404,35 * 1, 11 * 0,51717) 2000,00 грн - размер пенсии до 1 мая: 2277,80 * 0,31083 + 421,99 (доплата до прожиточного минимума) + 421,99 (доплата за сверхнормативный стаж) + 430,12 (доплата к минимальной пенсионной выплаты) + 362 (доплата до 2000 грн) 2100 грн - размер пенсии с 1 мая: 2528,36 * 0,31083 + 344,11 (доплата до прожиточного минимума) + 86,45 (доплата за сверхнормативный стаж) + 421,55 (доплата до минимальной пенсионной выплаты) + 4 62 (доплата до 2100 грн) 100 грн - сумма повышения.

Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Выплата проиндексированных пенсий проводится с 4 мая 2020 года в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта".

Индексация пенсий в мае-2020.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

В то время, как чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату, в Украине пенсионерам проводят ежегодныю индексацию выплат. Ее обещали провести с марта, однако затем перенесли эту дату на 1 мая. Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет