Пенсійний фонд виділив ще понад два мільярди гривень на виплату пенсій у травні

Після того, як Пенсійний фонд перерахував пенсії для більш ніж 8 млн українців, у зв'язку з їх індексацією станом на 12 травня на виплату пенсій вже виділено 18,4 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook

"12 травня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій травня", - йдеться в ньому.

Так, на пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 18,4 мільярда гривень.

Водночас в ПФУ зазначили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати. Порядок отримання пенсій також не змінився. Пенсію будуть зараховувати на рахунок в банку або листоноші принесуть пенсію додому тим, хто вибрав АТ "Укрпошта".

Пенсійний фонд фінансує пенсії у травні

Як повідомляли Українські Новини,кілька мільйонів людей індексація не торкнеться.

Перерахунок пенсій проводився із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в розмірі 1,11.

Тим часом, у Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії.