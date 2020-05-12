Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95"

После того, как актер из "Квартала-95" Олег Кошевой заявил, что Владимир Зеленский покинул студию только временно, Президент Украины назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.

Об этом говорится в указе №171 от 12 мая, передают Українськi Новини.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в нем.

Руденко также является собственницей "Йод медиа", принадлежавшего ранее Ирине Победоносцевой, которая была директором по развитию "Квартала 95", а после избрания Зеленского главой государства возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса Президента.

По информации СМИ, Руденко - сестра депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ольги Руденко, которая до избрания в парламент работала менеджером по маркетингу "Квартала 95".

Как сообщали Українськi Новини,4 марта Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по телевидению, назначенных по его квоте. 5 марта он переназначил 2 членов Нацсовета по своей квоте, 15 апреля назначил еще одного, и только 12 мая назначил последнего.

Позже стало известно, что глава пресс-службы студии "Квартал-95" Татьяна Руденко подала декларацию о доходах как кандидат на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.