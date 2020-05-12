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12 травня 2020, вівторок, 16:01 22 Інфографіка
Транспорт 2020-05-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення

"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення

Ярина Вацяк
Потяги, Відновлення руху, Укразалізниця, Вихід з карантину
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" розробила план заходів щодо відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, введеного урядом у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в той час, як "Укрзалізниця" хоче виключити з переліку малодіяльних 77 станцій.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів.

За умови скасування або пом'якшення карантинних заходів "Укрзалізниця" готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

Зараз фахівці компанії проводять технічний огляд устаткування і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, які здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів, для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

"Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно з планом, пройде в два етапи: на першому етапі на шляху повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвезення громадян до місць роботи в години "пік", на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд і, таким чином, повністю відновити приміське залізничне рух", - уточнив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

У той же час він нагадав про збитковість сектору приміських перевезень через хронічну недокомпенсацію місцевими бюджетами видатків за поїздки пільгових категорій громадян.

Так, за даними фахівців "Укрзалізниці", при відновленні прямування на першому етапі, виходячи з місячного розрахунку, компанія недоотримає 279,5 млн гривень, а на другому - ще 224,5 млн гривень.

План відновлення руху потягівПлан відновлення руху поїздів

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня.

Крім того, на час карантину "Укрзалізниця" погодилася платити своїм членам правління не більше ніж 47,2 тис. гривень на місяць.

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