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  • Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции
12 мая 2020, вторник, 14:50 601
Америка 2020-05-12T15:30:28+03:00
Українські Новини
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции

Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции

Елена Новикова
Китай, Ценные бумаги, Дональд Трамп, Роберт О'Брайен, Министерство труда США, Ларри Кудлоу, Сберегательный пенсионный фонд США, Американские активы
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп поручил профильным ведомствам вывести американские активы из ценных бумаг КНР, в то время, как США намерены подать в суд на КНР за нанесение ущерба из-за коронавируса.

Об этом сообщает Fox Business.

Так, сообщается, что советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и председатель Национального экономического совета Ларри Кудлоу обратились с письмом к министру труда США Юджину Скалиа в понедельник . В нем говорится, что Белый дом не хочет, чтобы Сберегательный пенсионный фонд США хранил деньги в китайских акциях, активы которых составляют около 4 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Министерства труда США обратился к главе пенсионного фонда США с подобным сообщением, в заключении которого говорилось, что вывод активов из бумаг КНР осуществляется "по указанию президента Трампа". Ответ руководителя фонда ожидается к среде, 13 мая.

Как сообщали Українські Новини, США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении. 

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане.

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