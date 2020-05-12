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  • Трамп наказав вивести активи Пенсійного фонду США, вкладені в китайські акції
12 травня 2020, вівторок, 14:58 15
Америка 2020-05-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп наказав вивести активи Пенсійного фонду США, вкладені в китайські акції

Трамп наказав вивести активи Пенсійного фонду США, вкладені в китайські акції

Елена Новикова
КНР, Дональд Транм, Роберт О`Брайен
Дональд Трамп. Фото: Білий дім
Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп глава Білого дому доручив профільним відомствам вивести американські активи з цінних паперів КНР, в той час, як США мають намір подати в суд на КНР за нанесення шкоди через коронавіруса.

Про це повідомляє Fox Business.

Так, повідомляється, що радник з національної безпеки Роберт О'Брайен і голова Національної економічної ради Ларрі Кудлоу звернулися з листом до міністра праці США Юджину Скаліа в понеділок. У ньому говориться, що Білий дім не хоче, щоб Ощадний пенсійний фонд США зберігав гроші в китайських акціях, активи яких становлять близько 4 мільярдів доларів.

Крім того, глава Міністерства праці США звернувся до голови пенсійного фонду США з подібним повідомленням, в укладенні якого говорилося, що виведення активів з паперів КНР здійснюється "за вказівкою президента Трампа". Відповідь керівника фонду очікується до середовища, 13 травня.

Як повідомляли Українські Новини, США розслідує причини виникнення коронавіруса, а також роль ВООЗ і Китаю в його розповсюдженні.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські власті мають серйозні докази того, що спалах коронавіруса почалася саме з лабораторії в Ухані.

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