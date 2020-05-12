Трамп наказав вивести активи Пенсійного фонду США, вкладені в китайські акції

Президент США Дональд Трамп глава Білого дому доручив профільним відомствам вивести американські активи з цінних паперів КНР, в той час, як США мають намір подати в суд на КНР за нанесення шкоди через коронавіруса.

Про це повідомляє Fox Business.

Так, повідомляється, що радник з національної безпеки Роберт О'Брайен і голова Національної економічної ради Ларрі Кудлоу звернулися з листом до міністра праці США Юджину Скаліа в понеділок. У ньому говориться, що Білий дім не хоче, щоб Ощадний пенсійний фонд США зберігав гроші в китайських акціях, активи яких становлять близько 4 мільярдів доларів.

Крім того, глава Міністерства праці США звернувся до голови пенсійного фонду США з подібним повідомленням, в укладенні якого говорилося, що виведення активів з паперів КНР здійснюється "за вказівкою президента Трампа". Відповідь керівника фонду очікується до середовища, 13 травня.

Як повідомляли Українські Новини, США розслідує причини виникнення коронавіруса, а також роль ВООЗ і Китаю в його розповсюдженні.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські власті мають серйозні докази того, що спалах коронавіруса почалася саме з лабораторії в Ухані.