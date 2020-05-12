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12 мая 2020, вторник, 14:08 220
Общество 2020-05-12T14:45:02+03:00
Українські Новини
Только половина украинцев считают себя здоровыми

Только половина украинцев считают себя здоровыми

Елена Новикова
Опрос, Здоровье, Соцопрос, КМИС, качество жизни, общественное здоровье
Здоровье. Фото: pixabay
Здоровье. Фото: pixabay

49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), оценивают свое здоровье как хорошее, 38% - как среднее, 13% - как плохое, в то время, как почти половина украинцев считают, что качество медуслуг ухудшилось за два года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

КМИС проводит подобный опрос с 1995 года и фиксирует тенденцию роста оценки своего здоровья людьми.

Так, в 1995-2000 годах около 20% считали себя здоровыми, в 2013-2015 годах этот показатель вырос до 40%, а в 2019 году - до 50%.

В 2020 году среди респондентов в возрасте 18-29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, 30-39 лет - 67%, 40-49 лет - 53%, 50-59 лет - 39%, 60-69 лет - 26%, старше 70 лет - 12%.

При этом среди мужчин свое здоровье как хорошее оценили 56%, а среди женщин - 43%.

"Это может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем мужчин (77 лет у женщин и 67 мужчин), поэтому доля женщин в старших возрастных группах, обладающих самой низкой самооценкой состояния здоровья, еще больше, чем среди младших (так, среди людей старше 79 лет, женщины составляют 70%, а мужчины только 30%)", - говорится в пресс-релизе.

Среди жителей городов здоровыми чувствуют себя 50% опрошенных, сельской местности - 46%.

"Это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который выше в городах), так и с доступностью услуг по охране здоровья и более развитой сетью лечебных учреждений в городах", - сказано в релизе.

Также КМИС зафиксировал зависимость самооценки состояния здоровья от уровня благосостояния: среди наименее состоятельных здоровыми себя назвали только 20%, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния - 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 73%.

Кроме того, опрос продемонстрировал зависимость ощущения счастья от состояния здоровья: среди тех, кто считает свое здоровье хорошим, счастливыми чувствуют себя 86%, а среди тех, кто считает свое здоровье плохим, счастливыми себя чувствуют 34%.

Опрос проводился 22-25 апреля среди 2 024 совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных номеров.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, во время карантина 47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", стали реже гулять, а 49% – чаще следить за новостями, в то время как ограничения при карантине не повлияли на частоту уделяемого большинством времени саморазвитию, хобби, уборке и готовке, употреблению еды и алкоголя, занятиям спортом и сексом, а также сну.

В то время, как 68% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают введенный в Украине карантин эффективным, согласно опросу КМИС 43% украинцев считают действия властей по противодействию коронавирусу неуспешными.

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