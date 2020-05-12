Во Львове медики рекомендуют пока не открывать магазины с одеждой и обувью из-за вспышки больных

В то время, как с 11 мая во Львове разрешили посещать парки и скверы, начали восстанавливать работу промышленные магазины, иммунологи рекомендуют не открывать магазины, в которых можно приобрести одежду и обувь в связи с высоким уровнем заболеваемости в городе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета на своем сайте, передают Українські Новини.

Из-за высокой заболеваемости на коронавирус во Львове, магазины с одеждой и обувью медики рекомендуют пока не открывать. Объясняют это тем, что в таких магазинах невозможно сохранять дистанцию между продавцами и покупателями.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время идет не только увеличение количества больных, но и увеличение тяжелых случаев, требующих госпитализации. Поэтому из-за невозможности соблюдения дистанции, открытие магазинов с одеждой и обувью рекомендуют отложить.

"Мы можем позволить лишь те сервисы, где может быть соблюдение социальной дистанции, в том числе при обслуживании. Мы должны искать новые креативные подходы", – сообщает эпидемиолог Наталия Виноград.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области отложили ослабление карантина до 15 мая из-за высокого количества больных в регионе.

После окончания карантина во Львове запустят план восстановления туризма.