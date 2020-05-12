подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 12:49 820
Медицина 2020-05-12T13:30:28+03:00
Українські Новини
Во Львове медики рекомендуют пока не открывать магазины с одеждой и обувью из-за вспышки больных

Во Львове медики рекомендуют пока не открывать магазины с одеждой и обувью из-за вспышки больных

Ирина Николенко
Львов, Карантин, коронавирус в Украине, послабление карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как с 11 мая во Львове разрешили посещать парки и скверы, начали восстанавливать работу промышленные магазины, иммунологи рекомендуют не открывать магазины, в которых можно приобрести одежду и обувь в связи с высоким уровнем заболеваемости в городе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета на своем сайте, передают Українські Новини.

Из-за высокой заболеваемости на коронавирус во Львове, магазины с одеждой и обувью медики рекомендуют пока не открывать. Объясняют это тем, что в таких магазинах невозможно сохранять дистанцию между продавцами и покупателями.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время идет не только увеличение количества больных, но и увеличение тяжелых случаев, требующих госпитализации. Поэтому из-за невозможности соблюдения дистанции, открытие магазинов с одеждой и обувью рекомендуют отложить.

"Мы можем позволить лишь те сервисы, где может быть соблюдение социальной дистанции, в том числе при обслуживании. Мы должны искать новые креативные подходы", – сообщает эпидемиолог Наталия Виноград.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области отложили ослабление карантина до 15 мая из-за высокого количества больных в регионе.

После окончания карантина во Львове запустят план восстановления туризма.

Больше новостей о: Львов Карантин коронавирус в Украине послабление карантина

Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортпл...
Дезинфекция и температурный скрининг. Как во Львов...
За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тест...
C сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать допол...
В Киеве после роста снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом
Новости
Кличко рассказал, как закончится учебный год в школах Киева 13:26
В Киеве начали работать 27 рынков 13:23
В первый день ослабления карантина Киев сковали пробки 12:57 Карта
В Киевской области снизилось количество новых зараженных коронавирусом 12:55
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 12:50
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok