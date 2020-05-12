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12 травня 2020, вівторок, 12:26 5
Суспільство 2020-05-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
За добу в Києві 59 випадків коронавірусу, серед них медики і тримісячна дівчинка

За добу в Києві 59 випадків коронавірусу, серед них медики і тримісячна дівчинка

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Коронавірус у Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась на 59 осіб. Зокрема, серед інфікованих - 14 медиків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 людей. Один випадок – на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили в 14 медпрацівників. На сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
38 людей померли", - сказав Кличко.

Так, серед тих, хто захворіли: 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій всього три місяці. Та 22 чоловіка від 25 до 82 років, а також – троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словам мера Києва, лідерами по кількості виявлених хворих за минулу добу стали: Дарницький район, де підтвердили 11 випадків, Дніпровський та Оболонський райони – по 8 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день підряд знижується кількість нових хворих на коронавірус.

Також сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів.

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За добу в Києві 59 випадків коронавірусу, серед них медики і тримісячна дівчинка
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