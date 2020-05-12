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12 мая 2020, вторник, 12:44 41
Lifestyle 2020-05-12T12:44:07+03:00
Українські Новини
Сегодня Международный день медсестры – поздравления в стихах и картинках

Сегодня Международный день медсестры – поздравления в стихах и картинках

Ирина Николенко
День медика, Медики, Поздравления в картинках, поздравления в стихах
Международный день медсестры. Фото: pixabay
Международный день медсестры. Фото: pixabay

Сегодня во всем мире отмечают Международный день медсестры, а их работа является неоценимой, ведь медицинскую отрасль без медсестер невозможно представить. Українські Новини сделали подборку лучших поздравлений в стихах и картинках.

Поздравления с Международным днем медсестры в стихах

С Днем медсестры, мои коллеги,

Достойны лучших вы похвал,

Вы символ нежности и веры,

Прекрасный женский идеал,

С утра в хорошем настроении,

Хоть труд ваш легким не назвать,

Преодолев свои сомненья,

Привыкли людям помогать,

Здоровья крепкого медсестрам,

Пусть в личной жизни им везет,

Все сложное решится просто,

Всем уваженье и почет!

 

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

 

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

 

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

 

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

Поздравления с Международным днем медсестры в картинках

Международный день медсестры. Картинка: uazmi.orgМеждународный день медсестры. Картинка: uazmi.org

Поздравления с Международным днем медсестры. Картинка: uazmi.orgПоздравления с Международным днем медсестры. Картинка: uazmi.org

Поздравление в картинках. Картинка: depo.uaПоздравления в картинках. Картинка: depo.ua

Поздравление c Международным днем медсестры в картинках. Картинка: depo.uaПоздравления c Международным днем медсестры в картинках. Картинка: depo.ua

Поздравления в картинках. Картинка: amazingukraine.pro12 мая - Международный день медсестры. Картинка: amazingukraine.pro

Ранее Українські Новини сообщали, 10 мая украинцы поздравляли своих матерей с Днем матери.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире в медицинской отрасли не хватает 6 млн. медсестер.

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