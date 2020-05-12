Сегодня Международный день медсестры – поздравления в стихах и картинках

Сегодня во всем мире отмечают Международный день медсестры, а их работа является неоценимой, ведь медицинскую отрасль без медсестер невозможно представить. Українські Новини сделали подборку лучших поздравлений в стихах и картинках. Поздравления с Международным днем медсестры в стихах С Днем медсестры, мои коллеги, Достойны лучших вы похвал, Вы символ нежности и веры, Прекрасный женский идеал, С утра в хорошем настроении, Хоть труд ваш легким не назвать, Преодолев свои сомненья, Привыкли людям помогать, Здоровья крепкого медсестрам, Пусть в личной жизни им везет, Все сложное решится просто, Всем уваженье и почет! За вашу работу, заботу и ласку – Большое спасибо и низкий поклон. Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка, Как самый прекрасный и светлый ваш сон. И в День медсестры, как всегда, без сомнений, Поздравить хотим вас, добра пожелать. И в жизни желаем приятных мгновений, Всегда улыбаться и горя не знать. Медсестра для нас, як світло у віконці, Без неї не обійтися нам ніколи Ласкаво погляне, як сонце, Вилікує миттєво й без уколів. З днем медсестри привітати Вас поспішаю, Великих успіхів у роботі Вам побажаю, Нехай завжди збувається всі мрії і ніколи не покидають надії! Медицинские сестрички, Поздравляю с вашим днем! Чтоб терпенье не кончалось, Полной чашей был ваш дом! Пусть работа будет в радость, А зарплата лишь растет. Будьте счастливы, здоровы, И поменьше вам забот! Поздравления с Международным днем медсестры в картинках Международный день медсестры. Картинка: uazmi.org Поздравления с Международным днем медсестры. Картинка: uazmi.org Поздравления в картинках. Картинка: depo.ua Поздравления c Международным днем медсестры в картинках. Картинка: depo.ua 12 мая - Международный день медсестры. Картинка: amazingukraine.pro Ранее Українські Новини сообщали, 10 мая украинцы поздравляли своих матерей с Днем матери. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире в медицинской отрасли не хватает 6 млн. медсестер.