подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 10:19 2247 Карта
Общество 2020-05-12T16:28:40+03:00
Українські Новини
Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области

Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области

Валерия Драгомирова
Дождь, Штормовое предупреждение, Град, Прогноз погоды, грозы, погода в Киеве, Шквалы, Погода в Киевской области
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

Во вторник, 12 мая, в Киеве и по Киевской области ожидаются грозы, порывистый ветер, местами град. Также спасатели предупредили о заморозках в ночь на 13 мая. 

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).

По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды в Украине 12 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине 12 мая. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

Кроме того, в Украине лето 2020 будет холодным и жарким, сухим и дождливым одновременно. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Тем временем в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

Больше новостей о: Дождь Штормовое предупреждение Град Прогноз погоды грозы погода в Киеве Шквалы Погода в Киевской области

Град, грозы и порывы ветра. Прогноз погоды в Украи...
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили шторм...
Грозы, град и мокрый снег. Спасатели предупредили ...
Летняя жара и мощный фронт со снегом: синоптик дал...
Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский
В Киеве после роста снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам
Новости
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом 16:44
Что делать, если внезапно попали под грозу и молнии: советы спасателей 16:36
Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии COVID-19 16:15
600 украинцев, эвакуированных из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израился, обязались самоизолироваться 16:10
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
больше новостей
В Киевской области снизилось количество новых зараженных коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok