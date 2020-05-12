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12 мая 2020, вторник, 09:44 590
Силовые структуры 2020-05-12T10:30:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

В ВСУ зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, ВСУ, Коронавирус
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 45 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 12 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и есть 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 274 человека.

Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 39 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице Кропивницкого - 1 работник Вооруженных сил.

Еще 3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ривненская область - 2 работника Вооруженных сил) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая новых случаев коронавируса в Вооруженных силах не было зафиксировано.

В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом. Количество случаев коронавируса за сутки по сравнению с 11 мая, увеличилось на 418 человек.

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