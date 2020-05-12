Военный ранен из-за обстрелов в зоне ООС во вторник

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 12 мая.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 12 мая боевики в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Указано, что подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали боевикам достойный отпор.

Потери противника уточняются.

Также отмечается, что такие действия боевиков в очередной раз подтверждают то, что противник целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.

В День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".