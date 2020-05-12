подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 09:24 140
Силовые структуры 2020-05-12T10:30:01+03:00
Українські Новини
Военный ранен из-за обстрелов в зоне ООС во вторник

Военный ранен из-за обстрелов в зоне ООС во вторник

Елизавета Драбкина
Военные, Боевики, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Военный. Фото: pixabay
Военный. Фото: pixabay

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 12 мая.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 12 мая боевики в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Указано, что подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали боевикам достойный отпор.

Потери противника уточняются.

Также отмечается, что такие действия боевиков в очередной раз подтверждают то, что противник целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 мая боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.

В День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Больше новостей о: Военные Боевики Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Боевики открыли огонь из гранатомета и пулеметов в...
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 9 случа...
На Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил О...
Боевики обстреляли из гранатометов жилые дома в Лу...
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом
Сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней
Новости
Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online программы 10:31
За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось на 10% 10:31
Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области 10:18 Карта
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль 09:46
В ВСУ зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом 09:44
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности 12:30 Инфографика
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
больше новостей
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok