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11 мая 2020, понедельник, 23:12 13
Жизнь 2020-05-12T00:00:02+03:00
Українські Новини
Полностью избежать рисков нельзя: Комаровский рассказал, как правильно возобновить работу в офисе

Полностью избежать рисков нельзя: Комаровский рассказал, как правильно возобновить работу в офисе

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Евгений Комаровский, советы по коронавирусу, советы врача, советы Комаровского, Выход из карантина, работа в офисе

Известный педиатр и автор книг доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как наладить работу в офисе после ослабления карантина, который начался в Украине с 11 мая, чтобы уменьшить риск заражения среди сотрудников.

Об этом Комароский рассказал в своем видеоблоге.

По его совам, полностью минимизировать риски заражения коронавирусом при работе в офисе нельзя.

"У меня работают либо те, которые могут дойти до офиса пешком, либо те, которые могут доехать до офиса на собственном транспорте, не контактируя по дороге ни с кем. Все остальные сотрудники работают из дома", - рассказал о своем опыте Комаровский, посоветовав руководителям компаний делать по возможности так же.

Комаровский посоветовал оценить риски перед принятием решений. Если есть сотрудники, у которых повышенный риск заболеть, такие сотрудники ни в коем случае не должны выходить в офис.  К таким сотрудникам относятся люди старше 60 лет, люди с ишемической болезнью сердца, ожирением, либо другими хроническими заболеваниям. Также надо учесть, нет ли у сотрудников офиса дома людей из группы риска.

Люди до 50-60 лет могут работать в офисе.

Перед выходом в офис нужно в первую очередь оценить состояние здоровья сотрудников.

Если есть возможность протестировать всех сотрудников, то это значительно уменьшит шансы на заражение коронавирусом. Также не помешает термометрия в офисе.

Если в коллективе есть сотрудники из зоны риска, можно подумать о перераспределении обязанностей среди сотрудников. Людям из группы риска можно поручить задания, которые можно исполнять дома, а тем, кто не в зоне риска, взять на себя из обязанности.

Оптимально, чтобы в офисе было не менее 8 кв. м на одного сотрудника. Между столами должно быть расстояние более 2 м.

Также Комаровский посоветовал обратить внимание на качество воздуха в офисе и воздухообмен.

Температура воздуха должна быть не выше 21 градуса, оптимальная влажность 40-60%.  Открытые окна - сквозные проветривания.

Кондиционеры, работающие в замкнутом помещение, не должны работать на рекондиционирование, а в помещение регулярно нужно устраивать сквозняки.

Также в офисе должна быть вода и мыло, не надо пшикать санитайзеры. Желательно предусмотреть датчики для умывальника и мыла, для уменьшения касаний с поверхностями.

Во время уборки в первую очередь нужно обрабатывать поверхности, куда попадает слизь - столы, дверные ручки и др.

Если приходят посетители, желательно обустроить для приема отдельную комнату, ближе к выходу, с соблюдением дистанции, если есть возможность, сделать перегородку.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, убивает ли самогон коронавирус, а также о том, как долго коронавирус может жить в организме человека.

 

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