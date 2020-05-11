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11 мая 2020, понедельник, 21:09 1637
Общество 2020-05-11T21:09:55+03:00
Українські Новини
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе

Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе

Ярина Вацяк
Карантин, Фоторепортаж, ослабление карантина, новости Одессы

Сегодня в Украине начался первый этап ослабления карантина. Многие кафе и рестораны открыли свои летние площадки, а люди получили возможность провести этот день на прогулке в парке.

Так, в Одессе на побережье потянулись толпы отдыхающих. И это неудивительно, ведь жаркий понедельник оказался нерабочим днем. К тому же одесситы даже во время строгих карантинных ограничений не переставали посещать Аркадию и Трассу здоровья, пишет "Думская".

Однако сегодняшнее паломничество к морю оказалось особенно массовым. Во-первых, потому что правительство разрешило открыться летним площадкам кафе и ресторанов, а во-вторых, потому что теперь пляжи и парки можно посещать, не опасаясь штрафа. Вот одесситы и пришли к морю целыми семьями и большими компаниями. В масках при этом были единицы.

Набережная в Одессе Фото:
Набережная в Одессе Фото: "Думская"
Пляж в Одессе Фото:
Пляж в Одессе Фото: "Думская"
Море в Одессе Фото:
Море в Одессе Фото: "Думская"
Одесский пляж 11 мая Фото:
Одесский пляж 11 мая Фото: "Думська"
Открытие пляжного сезона в Одессе Фото:
Открытие пляжного сезона в Одессе Фото: "Думская"
Велопрокат в Одессе Фото:
Велопрокат в Одессе Фото: "Думская"
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Улицы Одессы 11 мая Фото: "Думская"
Одесские лавочки. Фото:
Одесские лавочки. Фото: "Думская"
Весна в Одессе Фото:
Весна в Одессе Фото: "Думская"
Одесский собака. Фото:
Одесский собака. Фото: "Думская"
Уличная еда в Одессе Фото:
Уличная еда в Одессе Фото: "Думская"
Одесса 11 мая Фото:
Одесса 11 мая Фото: "Думская"
Одесса на выходные Фото:
Одесса на выходные Фото: "Думская"
Одесса на майские выходные. Фото:
Одесса на майские выходные. Фото: "Думская"
Одесса Фото:
Одесса Фото: "Думская"
Одесса после ослабления карантина. Фото:
Одесса после ослабления карантина. Фото: "Думская"
Закрытый ТЦ в Одессе Фото:
Закрытый ТЦ в Одессе Фото: "Думская"
ТЦ в Одессе Фото:
ТЦ в Одессе Фото: "Думская"

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом. В Одесской области зафиксировано 646 случаев коронавируса.

Тем временем, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

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