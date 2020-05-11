Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе

Сегодня в Украине начался первый этап ослабления карантина. Многие кафе и рестораны открыли свои летние площадки, а люди получили возможность провести этот день на прогулке в парке.

Так, в Одессе на побережье потянулись толпы отдыхающих. И это неудивительно, ведь жаркий понедельник оказался нерабочим днем. К тому же одесситы даже во время строгих карантинных ограничений не переставали посещать Аркадию и Трассу здоровья, пишет "Думская".

Однако сегодняшнее паломничество к морю оказалось особенно массовым. Во-первых, потому что правительство разрешило открыться летним площадкам кафе и ресторанов, а во-вторых, потому что теперь пляжи и парки можно посещать, не опасаясь штрафа. Вот одесситы и пришли к морю целыми семьями и большими компаниями. В масках при этом были единицы.