Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе

Сегодня в Украине начался первый этап ослабления карантина. Многие кафе и рестораны открыли свои летние площадки, а люди получили возможность провести этот день на прогулке в парке. Так, в Одессе на побережье потянулись толпы отдыхающих. И это неудивительно, ведь жаркий понедельник оказался нерабочим днем. К тому же одесситы даже во время строгих карантинных ограничений не переставали посещать Аркадию и Трассу здоровья, пишет "Думская". Однако сегодняшнее паломничество к морю оказалось особенно массовым. Во-первых, потому что правительство разрешило открыться летним площадкам кафе и ресторанов, а во-вторых, потому что теперь пляжи и парки можно посещать, не опасаясь штрафа. Вот одесситы и пришли к морю целыми семьями и большими компаниями. В масках при этом были единицы. [gallery-6121] Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине зафиксировано уже 15 648 случаев инфицирования коронавирусом. В Одесской области зафиксировано 646 случаев коронавируса. Тем временем, Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.