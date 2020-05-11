Натовпи людей без масок в кафе і біля моря: як пройшов перший день ослаблення карантину в Одесі

Сьогодні в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину. Багато кафе і ресторани відкрили свої літні майданчики, а люди отримали можливість провести цей день на прогулянці в парку.

Так, в Одесі на узбережжі потягнулися натовпи відпочивальників. І це не дивно, адже спекотний понеділок виявився неробочим днем. До того ж одесити навіть під час суворих карантинних обмежень не переставали відвідувати Аркадію і Трасу здоров'я, пише "Думська".

Однак сьогоднішнє паломництво до моря виявилося особливо масовим. По-перше, тому що уряд дозволив відкрити літні майданчики кафе і ресторанів, а по-друге, тому що тепер пляжі та парки можна відвідувати, не побоюючись штрафу. Ось одесити і прийшли до моря цілими сім'ями і великими компаніями. В масках при цьому були одиниці.