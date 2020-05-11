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11 травня 2020, понеділок, 21:09 21
Суспільство 2020-05-11T23:00:02+03:00
Українські Новини
Натовпи людей без масок в кафе і біля моря: як пройшов перший день ослаблення карантину в Одесі

Натовпи людей без масок в кафе і біля моря: як пройшов перший день ослаблення карантину в Одесі

Ярина Вацяк
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Сьогодні в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину. Багато кафе і ресторани відкрили свої літні майданчики, а люди отримали можливість провести цей день на прогулянці в парку.

Так, в Одесі на узбережжі потягнулися натовпи відпочивальників. І це не дивно, адже спекотний понеділок виявився неробочим днем. До того ж одесити навіть під час суворих карантинних обмежень не переставали відвідувати Аркадію і Трасу здоров'я, пише "Думська".

Однак сьогоднішнє паломництво до моря виявилося особливо масовим. По-перше, тому що уряд дозволив відкрити літні майданчики кафе і ресторанів, а по-друге, тому що тепер пляжі та парки можна відвідувати, не побоюючись штрафу. Ось одесити і прийшли до моря цілими сім'ями і великими компаніями. В масках при цьому були одиниці.

Набережная в Одессе Фото:
Набережна в Одесі Фото: "Думська"
Пляж в Одессе Фото:
Пляж в Одесі Фото: "Думська"
Море в Одессе Фото:
Море в Одесі Фото: "Думська"
Одесский пляж 11 мая Фото:
Одеський пляж 11 травня Фото: "Думська"
Открытие пляжного сезона в Одессе Фото:
Відкриття пляжного сезону в Одесі Фото: "Думська"
Велопрокат в Одессе Фото:
Велопрокат у Одесі Фото: "Думська"
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Вулиці Одеси 11 травня Фото: "Думська"
Одесские лавочки. Фото:
Одеські лавочки. Фото: "Думська"
Весна в Одессе Фото:
Весна в Одесі Фото: "Думська"
Одесский собака. Фото:
Одеський пес. Фото: "Думська"
Уличная еда в Одессе Фото:
Вулична їжа в Одесі Фото: "Думська"
Одесса 11 мая Фото:
Одеса 11 травня Фото: "Думська"
Одесса на выходные Фото:
Одеса на вихідні Фото: "Думська"
Одесса на майские выходные. Фото:
Одеса на травневі вихідні. Фото: "Думська"
Одесса Фото:
Одеса Фото: "Думська"
Одесса после ослабления карантина. Фото:
Одеса після послаблення карантину. Фото: "Думська"
Закрытый ТЦ в Одессе Фото:
Закритий ТЦ в Одесі Фото: "Думська"
ТЦ в Одессе Фото:
ТЦ в Одесі Фото: "Думська"

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок понеділка, 11 травня, в Україні зафіксовано вже 15 648 випадків інфікування коронавірусом. В Одеській області зафіксовано 646 випадків коронавірусу.

Тим часом, Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні.

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