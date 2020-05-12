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12 травня 2020, вівторок, 07:00 8
Суспільство 2020-05-12T08:15:01+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня в Києві курсуватимуть додаткові маршрути

З сьогоднішнього дня в Києві курсуватимуть додаткові маршрути

Ирина Николенко
громадський транспорт, карантин в Києві, Послаблення карантину, 11 травня
У Києві запускають додаткові маршрути. Фото: Рixabay
У Києві запускають додаткові маршрути. Фото: Рixabay

В той час, як з 11 травня в Україні почали поступово послабляти карантинні заходи, в Києві від сьогодні запустять додаткові маршрути наземного транспорту. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Як йдеться у повідомленні, заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що з 12 травня у Києві збільшать кількість наземного транспорту.

Так, з сьогоднішнього дня запустять додаткові спецрейси з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате:

  • Автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станція метро "Площа Льва Толстого".
  • Автобусний маршрут № 33т "ДВРЗ – станція метро "Чернігівська".
  • Тролейбусний маршрут № 37-А "Станція метро "Лісова" – вулиця Миколи Закревського. Поліклініка".

Додаткові маршрути в Києві. Фото: КП Додаткові маршрути в Києві. Фото: КП "Київпастранс"

Однак, їздити в транспорті можуть тільки ті пасажири, які мають спеціальний квиток, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, як працював упродовж останнього часу.

Також київський метрополітен можуть відкрити не раніше червня.

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