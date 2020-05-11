подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
11 мая 2020, понедельник, 16:18 24
Президент 2020-05-11T16:28:53+03:00
Українські Новини
Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать бизнес после карантина

Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать бизнес после карантина

Елена Новикова
Предприниматели, Медики, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Кредитные каникулы
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Правительство разработало две программы, которые должны помочь малому и среднему бизнесу пройти период кризиса, который возник из-за карантина, ослабления которого начались сегодня, 11 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что в рамках поддержки малого и микробизнеса необходимо предложить кредитные каникулы, ведь они больше всего страдают во время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что, по информации Госцентра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных.

"Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также согласно ему, Президент также сделал замечание относительно задержки выплаты надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года.

Поэтому несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов", - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что доплаты должны получить все медики, работавшие с больными коронавирусом.

"Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть", - добавил Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что только Полтавская область в полном объеме выплатила 300%-ю надбавку медикам.

Также Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен.

Больше новостей о: Предприниматели Медики Владимир Зеленский Денис Шмыгаль коронавирус в Украине карантин в Украине Кредитные каникулы

Антон Кучухидзе: Верховная Рада не разбирается в и...
Шмыгаль в апреле назначил себе новых советников и ...
Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции пр...
300%-ую надбавку медикам в полном объеме выплатили...
В Киевской области уже 1000 зараженных коронавирусом. Данные по районам
Сегодня во Львове откроются парки, скверы, спортплощадки и промышленные магазины
Новости
Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать бизнес после карантина 16:18
В Китае фиксируют новые вспышки коронавируса 16:14
Украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории, — СМИ 15:41
Выборы президента в Польше, назначенные на 10 мая, не состоялись 15:38
В трех странах Европы за нарушение карантина выписали более 2 миллионов штрафов 15:10
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов 19:36
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Украине количество новых случаев COVID-19 снизилось после 2-дневного роста
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok