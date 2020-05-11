Шмыгаль рассказал, как правительство будет поддерживать бизнес после карантина

Правительство разработало две программы, которые должны помочь малому и среднему бизнесу пройти период кризиса, который возник из-за карантина, ослабления которого начались сегодня, 11 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского. Зеленский отметил, что в рамках поддержки малого и микробизнеса необходимо предложить кредитные каникулы, ведь они больше всего страдают во время карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент. "Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль. Премьер также сообщил, что, по информации Госцентра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных. "Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении. Также согласно ему, Президент также сделал замечание относительно задержки выплаты надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. "Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов", - подчеркнул Зеленский. Президент указал, что доплаты должны получить все медики, работавшие с больными коронавирусом. "Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть", - добавил Шмыгаль. Как сообщали Українськi Новини, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что только Полтавская область в полном объеме выплатила 300%-ю надбавку медикам. Также Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен.