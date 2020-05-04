Пять стран Евросоюза еще не прошли пик эпидемии коронавируса, – центр контроля заболеваний

Из-за снижения эпидемии коронавируса, многие страны начали ослаблять карантинные меры. Ранее в Евросоюзе заявили, что практически вся Европа прошла пик пандемии коронавируса. После повторного анализа в центре Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) В ЕС утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция еще не достигли пика заражений коронавирусом.

По словам директора центра контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, в Болгарии все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19.

В Великобритании, Польше, Румынии и Швеции ECDC также не наблюдается существенных изменений за последние 14 дней.

В то же время, во всех остальных европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на 2 мая, похоже, что начальная стадия передачи в Европе прошла свой пик", - заявила Аммон.

Как сообщали Українські Новини, Япония продлила чрезвычайное положение до конца весны из-за коронавируса.

Кроме того, чрезвычайные положения отменили Сербия и Молдова.