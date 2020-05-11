В Киеве ликвидировали аварию на водопроводной станции

В Киеве восстановлена работа Деснянской водопроводной станции восстановлено, на которой накануне вечером произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, холодная вода подается в дома всех киевлян.

Накануне вечером Киевводоканал сообщил, что в результате аварии возможно временное приостановление холодного водоснабжения в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

Также сообщалось, что Киев начнет отключение горячей воды из-за гидравлических испытаний с 12 мая.