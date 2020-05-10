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10 мая 2020, воскресенье, 22:48 1443
Экономика 2020-05-10T22:48:08+03:00
Українські Новини
Шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии. Где могут отключить холодную воду

Шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии. Где могут отключить холодную воду

Надежда Комендантова
Водоснабжение, Отключение воды, отключение воды в Киеве, Авария на водопроводе
Вода.
Вода.

После того, как накануне Дня примирения в Киеве без воды остались больше десятка улиц, в воскресенье, 10 мая, в некоторых районах столицы временно снижено давление в водопроводной сети. Произошла аварийная ситуация, в результате чего могут отключить воду в шести районах.

При переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов, сообщает КГГА.

Сейчас возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. В других районах Киева холодная вода подается в полном объеме.

Ремонтные бригады АО "АК "Киевводоканал" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции можно быстрее.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

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