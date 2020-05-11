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11 мая 2020, понедельник, 10:39 85
Общество 2020-05-11T10:39:38+03:00
Українські Новини
Количество зараженных коронавирусом в мире уже больше 4 миллионов: статистика мира

Количество зараженных коронавирусом в мире уже больше 4 миллионов: статистика мира

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в мире, Смертность от коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Пока в Украине фиксируется наименьшее количество заболевших COVID-19 за 4 суток, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 329 тыс. 791 (79 тыс. 528 скончавшихся), Испании - 224 тыс. 350 (26 тыс. 621), Великобритании - 220 тыс. 449 (31 тыс. 930), Италии - 219 тыс. 070 (30 тыс. 560), Франции - 177 тыс. 094 (26 тыс. 383), Германии - 171 тыс. 657 (7 тыс. 569), Бразилии - 162 тыс.699 (11 тыс. 123), Турции - 138 тыс. 115 (3 тыс. 789), Иране - 107 тыс. 603 (6 тыс. 640).

Коронавирус в мире. Фото: gisanddata.maps.arcgis.comКоронавирус в мире. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

Как сообщали Українські Новини, официальный Китай отверг обвинения в скрытии происхождения вируса и согласился расследовать начало эпидемии.

Италия стала второй страной Европы, где от COVID-19 погибли более 30 тысяч человек. Первой была Великобритания.

Тем временем ранее американские медики сделали вывод, что 80% больных коронавирусом умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

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