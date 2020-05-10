подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
  • Новости
  • Мир
  • Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса
10 мая 2020, воскресенье, 23:54 12
Мир 2020-05-10T23:54:57+03:00
Українські Новини
Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса

Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса

Надежда Комендантова
Коронавирус в России, Смерть от коронавируса, коронавирус у священников
Церковь. Фото: heaclub.ru
Церковь. Фото: heaclub.ru

В то время, как настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел, ранее заболевший коронавирусом, выписался из больницы, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ

Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая.

Владимир Бушуев. Фото: РБКВладимир Бушуев. Фото: РБК

Издание отмечает, что за последнее время из-за коронавируса скончались несколько духовников РПЦ.

21 апреля от коронавируса погиб настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин, ему было 48 лет. Из-за его смерти в РПЦ разразился скандал.

Умер и основатель Введенского женского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Александр Юрасов). Он поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Также 7 мая стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончался насельник российского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрия (Николаев).

Кроме того, накануне появилась информация, что с подозрением на заражение коронавирусом в больницу попал глава Патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек

Больше новостей о: Коронавирус в России Смерть от коронавируса коронавирус у священников

Три авиакомпании намерены восстановить рейсы из Украины в конце мая – начале июня
Открываются летние площадки и кафе "на вынос": какие меры они примут для защиты украинцев
Новости
Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса 23:54
Одна из областей отказалась ослаблять карантин 11 мая 23:22 Инфографика
Шесть районов Киева могут остаться без воды из-за аварии. Где могут отключить холодную воду 22:48
Обстрелы частных домов. Фото: ООС
Боевики обстреляли из гранатометов жилые дома в Луганской области 22:22
В России в смертельное ДТП попали четыре украинца 21:49
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
9 мая полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов 19:36
Индексация пенсий: как самому подсчитать, на сколько увеличатся выплаты 05:40 Инфографика
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
Вкладчиков в B2B Jewelry предупредили о рисках: почему не стоит вкладывать деньги в сертификаты 07:00
больше новостей
Генпрокурор сначала запостила песню "День победы", а потом за нее извинилась 20:03
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Фото дня: Зеленский снял мак с пиджака на время возложения цветов к могиле неизвестного солдата 20:49
Зеленский утверждает, что рабства в Украине нет, но без контракта граждан за границу не выпускает 20:16
больше новостей
Завтра откроются непродовольственные магазины: правила работы от МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok