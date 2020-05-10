Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса

В то время, как настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел, ранее заболевший коронавирусом, выписался из больницы, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая. Владимир Бушуев. Фото: РБК Издание отмечает, что за последнее время из-за коронавируса скончались несколько духовников РПЦ. 21 апреля от коронавируса погиб настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин, ему было 48 лет. Из-за его смерти в РПЦ разразился скандал. Умер и основатель Введенского женского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Александр Юрасов). Он поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Также 7 мая стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончался насельник российского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрия (Николаев). Кроме того, накануне появилась информация, что с подозрением на заражение коронавирусом в больницу попал глава Патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он находится в тяжелом состоянии. Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний. По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.