Настоятель московского храма РПЦ умер от короновируса

В то время, как настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел, ранее заболевший коронавирусом, выписался из больницы, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев заразился коронавирусом и умер в возрасте 67 лет.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московскую епархию РПЦ

Российские СМИ отмечают, что у священника выявили коронавирус. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких". Врачи боролись за жизнь Бушуева, но тщетно - он скончался 9 мая.

Владимир Бушуев. Фото: РБК

Издание отмечает, что за последнее время из-за коронавируса скончались несколько духовников РПЦ.

21 апреля от коронавируса погиб настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин, ему было 48 лет. Из-за его смерти в РПЦ разразился скандал.

Умер и основатель Введенского женского монастыря в Иванове архимандрит Амвросий (Александр Юрасов). Он поступил в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Также 7 мая стало известно о том, что от коронавирусной инфекции скончался насельник российского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрия (Николаев).

Кроме того, накануне появилась информация, что с подозрением на заражение коронавирусом в больницу попал глава Патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.