В Киеве без воды остались больше десятка улиц: адреса

Вчера вечером, 6 мая, в Киеве было отключено холодное водоснабжение по 11 адресам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевводоканал". Так, сообщается, что, по состоянию на 16:00 6 мая, временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам: Менделеева, 9, 11, 12, 13 ул. Кловский спуск, 9\/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14\/24, 15, 17, 20 ул. Мечникова, 18 ул. Марии Примаченко, 6, 8, 8А ул. Круглоуниверситетская, 20\/1 пер. Козловского, 4 ул. Малевича, 107 ул. Жукова, 25\/31 ул. Жмеринская, 31, 31А ул. Киприанова, 6, 6А ул. Рабочая, с 1 по 35 “Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее”, - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина. Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен. Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.