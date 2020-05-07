В Киеве без воды остались больше десятка улиц: адреса

Вчера вечером, 6 мая, в Киеве было отключено холодное водоснабжение по 11 адресам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что, по состоянию на 16:00 6 мая, временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам:

Менделеева, 9, 11, 12, 13

ул. Кловский спуск, 9/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14/24, 15, 17, 20

ул. Мечникова, 18

ул. Марии Примаченко, 6, 8, 8А

ул. Круглоуниверситетская, 20/1

пер. Козловского, 4

ул. Малевича, 107

ул. Жукова, 25/31

ул. Жмеринская, 31, 31А

ул. Киприанова, 6, 6А

ул. Рабочая, с 1 по 35

“Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее”, - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.