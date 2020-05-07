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07 мая 2020, четверг, 09:57 70
Общество 2020-05-07T09:57:13+03:00
Українські Новини
В Киеве без воды остались больше десятка улиц: адреса

В Киеве без воды остались больше десятка улиц: адреса

Анна Рудык
Коммунальные услуги, Коммуналка, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Вчера вечером, 6 мая, в Киеве было отключено холодное водоснабжение по 11 адресам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что, по состоянию на 16:00 6 мая, временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам:

  • Менделеева, 9, 11, 12, 13
  • ул. Кловский спуск, 9/2, 12, 13, 14А, 14Б, 14/24, 15, 17, 20
  • ул. Мечникова, 18
  • ул. Марии Примаченко, 6, 8, 8А
  • ул. Круглоуниверситетская, 20/1
  • пер. Козловского, 4
  • ул. Малевича, 107
  • ул. Жукова, 25/31
  • ул. Жмеринская, 31, 31А
  • ул. Киприанова, 6, 6А
  • ул. Рабочая, с 1 по 35

“Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее”, - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина.

Тем временем в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

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