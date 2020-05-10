Боевики обстреляли из гранатометов жилые дома в Луганской области

Наряду с тем, что боевики устроили провокации на Донбассе и понесли потери , Боевики 9 мая обстреляли 2 частных дома в Трехизбенке Луганской области, местные жители не пострадали.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка... Так, вчера, 9 мая, около 21:00 в результате вражеского огня были повреждены два частных дома с хозяйственными помещениями. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в нем.

Согласно сообщению, боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Отмечается, что поскольку обстрелы боевиков несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.

Обстрелы частных домов. Фото: ООС

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении пресс-центра ООС.

Как сообщали Українськi Новини, 9 мая боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС 9, потерь нет.

Штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".





