Летняя жара: прогноз погоды в Украине на понедельник

В то время, как в воскресенье в Украине потеплело местами до жары, начнется неделя с еще более резкого потепления. 11 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с, днем ​​местами порывы 15-20 м / с., температура воздуха ночью +6..+11, днем ​​+23..+28.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +4..+9, днем ​​+16..+21.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +10..+12, днем +​​25..+27.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10..+12, днем ​​+25..+27.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +9..+11, днем ​​+26..+28.

На севере переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +5..+11, днем +​​22..+28.

В центре - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +6..+11, днем ​​+23..+29.

На востоке - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +5..+10, днем ​​+18..+23.

На юге - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с, днем ​​местами порывы 15-20 м / с., температура воздуха ночью +7..+12, днем +22..+27.

В Крыму - переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м / с., температура воздуха ночью +7..+12, днем ​​+21..+26.

В Ялта - без осадков, температура ночью +9..+11, днем ​​+23..+25.

8 мая на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 12-18 °; в Днепре возле Киева 13 °.

Прогноз погоды в Украине 11 мая от Укргидрометцентра.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.

Тем временем, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.