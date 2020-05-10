З понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило протиепідеміологічні рекомендації щодо організації роботи перукарень та салонів краси на період карантину, які підвищувати ціни поки не планують, але всі дати вже розписані

Про це йдеться в постанові міністерства №20 від 9 травня, яка набуває чинності з 11 травня, передають Українські Новини.

Зокрема, перед початком роботи перукарні або салону краси необхідно проводити температурний скринінг всім працівникам.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або мають ознаки ГРЗ не допускаються до роботи.

Прийом відвідувачів здійснюється виключно за попереднім записом для виключення контакту між клієнтами.

Перебування осіб і очікування послуги всередині приміщення виключається, крім одного з батьків, який супроводжує дитину.

На вході в приміщення має бути антисептик.

На 5 квадратних метрів площі повинен бути максимум 1 клієнт, а між ними повинна бути не менше 1,5 метра.

Після кожного клієнта повинна проводитися дезінфекція і т. д.

Ослаблення карантину в Україні з 11 травня.

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.