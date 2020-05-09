Жінок, які стали мамами під час пандемії Covid-19, привітали зворушливим відео

До Дню матері, який в цьому році відзначається 10 травня, компанія Tous Jewelry зняла відео про жінок, які стали матерями під час пандемії коронавіруса.

Зворушливе відео опубліковано на сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.

"Привіт. Всі дивуються, чому ти вирішив з'явитися на світ саме в цей час. Вони скажуть тобі, що це було жахливе час, щоб народитися. Або ж, що тобі треба почекати довше. Так, дійсно, зараз складно. Але не хвилюйся. Не важливо, коли ти з'явився на світ, але важливо де. Ласкаво просимо в краще місце на планеті Земля - місці поруч з твоєю мамою", - йдеться в повідомленні.

Також творці зазначили, що під час пандемії коронавіруса COVID-19 на світ з'явилися тисячі немовлят. І їх мами не змогли отримати ту турботу і підтримку, якої вони так потребували.

"Вітаємо всіх сміливих матусь, які дали життя", - привітали зі святом жінок, які дали нове життя в цей час.

https://www.youtube.com/watch?v=2Cjl0umend4" frameborder="0" allowfullscreen>

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