Президент и глава парламента возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Порознь

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раздельно возложили цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента и публикации Разумкова в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы",- говорится в сообщении Офиса Президента. Сообщение на странице в Facebook Офіса Президента України Разумков же написал, что 9 мая в его семье - особый день, так как сквозь трагедию Второй мировой войны прошли его бабушка и дедушка. Разумков призвал уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в Украине все могут жить, думать и говорить свободно. Публикация Дмитрия Разумкова в Facebook Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Закарпатскую область и почтил память погибших во Второй мировой войне. Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.