Президент и глава парламента возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Порознь

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раздельно возложили цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента и публикации Разумкова в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы",- говорится в сообщении Офиса Президента.

Сообщение на странице в Facebook Офіса Президента України

Разумков же написал, что 9 мая в его семье - особый день, так как сквозь трагедию Второй мировой войны прошли его бабушка и дедушка.

Разумков призвал уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в Украине все могут жить, думать и говорить свободно.

Публикация Дмитрия Разумкова в Facebook

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Закарпатскую область и почтил память погибших во Второй мировой войне.