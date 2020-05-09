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09 мая 2020, суббота, 18:33 224
Президент 2020-05-09T19:00:01+03:00
Українські Новини
Президент и глава парламента возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Порознь

Президент и глава парламента возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Порознь

Елена Новикова
День Победы, 9 мая, Вечный двигатель, Возложение цветов, Парк Вечной Славы, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раздельно возложили цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента и публикации Разумкова в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы",- говорится в сообщении Офиса Президента.

Сообщение на странице в Facebook Офіса Президента УкраїниСообщение на странице в Facebook Офіса Президента України

Разумков же написал, что 9 мая в его семье - особый день, так как сквозь трагедию Второй мировой войны прошли его бабушка и дедушка.

Разумков призвал уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в Украине все могут жить, думать и говорить свободно.

Публикация Дмитрия Разумкова в FacebookПубликация Дмитрия Разумкова в Facebook

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Закарпатскую область и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

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