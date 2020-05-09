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09 травня 2020, субота, 20:11 15
Судова влада 2020-05-09T21:30:02+03:00
Українські Новини
Генпрокурор спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася

Генпрокурор спочатку запостила пісню "День перемоги", а потім за неї вибачилася

Елена Новикова
День Перемоги, 9 травня, Ірина Венедиктова, Вітання з Днем Перемоги
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Вранці в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем Перемоги словами з пісні російського співака Льва Лещенка "День Перемоги". Вона також опублікувала посилання на пісню Лещенко, яка розміщена на YouTube-каналі.

Привітання вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Вітання Ірини Венедиктової. Фото: Facebook/Irina VenediktovaПривітання Ірини Венедіктової. Фото: Facebook/Irina VenediktovaПізніше Ірина Венедіктова відредагувала свій пост, прибравши звідти відео, та додала вибачення. Але слова з пісні Льва Лещенка залишилися.

"Пісня - символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року - це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко - не символ. РФ - країна-агресор. І український Крим. Не треба маніпулювати. Сьогодні світлий день пам'яті загиблих. Мої діди повернулися. Я святкую перемогу над фашизмом. Посилання видалила – усім, кого їй образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках", – написала Ірина Венедіктова.

Отредактированый посаду Ірини Венедиктової в FacebookВідредагований пост Ірини Венедіктової у Facebook

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