Президент і глава парламенту поклали квіти до могили невідомого солдата. Порізно

Президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков роздільно поклали квіти біля Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента і публікації Разумкова в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави",- йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Повідомлення на сторінці в Facebook Офіса Президента України

Разумков ж написав, що 9 травня у його сім'ї - особливий день, так як крізь трагедію Другої світової війни пройшли його бабуся і дідусь.

Разумков закликав поважати і пам'ятати всіх, завдяки кому сьогодні в Україні всі можуть жити, думати і говорити вільно.

Публікація Дмитра Разумкова у Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув у Закарпатську область і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.