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09 травня 2020, субота, 18:37 7
Президент 2020-05-09T19:15:01+03:00
Українські Новини
Президент і глава парламенту поклали квіти до могили невідомого солдата. Порізно

Президент і глава парламенту поклали квіти до могили невідомого солдата. Порізно

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, День Перемоги, 9 травня, Вічний вогонь, Покладання квітів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков роздільно поклали квіти біля Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента і публікації Разумкова в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави",- йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Повідомлення на сторінці в Facebook Офіса Президента УкраїниПовідомлення на сторінці в Facebook Офіса Президента України

Разумков ж написав, що 9 травня у його сім'ї - особливий день, так як крізь трагедію Другої світової війни пройшли його бабуся і дідусь.

Разумков закликав поважати і пам'ятати всіх, завдяки кому сьогодні в Україні всі можуть жити, думати і говорити вільно.

Публікація Дмитра Разумкова в FacebookПублікація Дмитра Разумкова у Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прибув у Закарпатську область і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, Президент України закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.

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