Видеосвязь на карантине. Какими мессенджерами чаще всего пользуются жители Европы

После того, как все европейские страны ушли на карантин и призвали людей самоизолироваться, роль интернет-мессенджеров стремительно выросла. Они помогают общаться и работать, не выходя из дома. Так, в Украине самым популярным мессенджером стал Zoom. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Picodi.com, которые проанализировали, какие средства интернет-связи стали самими востребованными в разных странах Европы. Исследователи проанализировали количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров от крупных и нишевых компаний, таких как Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation. Самым популярным интернет-приложением стал WhatsApp. Он лидер в 22 европейских странах. В первую очередь, в Португалии, Испании, Германии, России и Турции. В 14 странах чаще всего используют приложение Zoom. Программа пользуется большим спросом в Украине, Молдове, на севере Европы (Великобритания, Норвегия) и в некоторых странах Балтии (Литва, Эстония). Skype теряет позиции, но его продолжают использовать в Польше, Словакии, Венгрии и Греции. Viber пользуется наибольшей популярностью в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. Менее популярными у нас Microsoft Teams пользуются в Болгарии, Хорватии, Грузии и Лихтенштейне. Жители Дании являются приверженцами Google Meet. В сообщении говорится, что рейтинг основан на сравнении количества запросов о 19 видеомессенджерах в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). Карта распространения менеджеров. Фото: Picodi.com Как сообщали Українськi Новини, приложение Zoom начали использовать хакеры, чтобы методом обмана воровать личные данные пользователей. Специалисты объяснили, как безопасно использовать это приложение, чтобы не попасть в ловушку злоумышленников. Один из журналистов издания Financial Times через приложение подслушивал онлайн-совещания других изданий. Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск запретил работникам своей компании пользоваться популярным приложением для видеозвонков Zoom из соображений безопасности.