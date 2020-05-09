Видеосвязь на карантине. Какими мессенджерами чаще всего пользуются жители Европы

После того, как все европейские страны ушли на карантин и призвали людей самоизолироваться, роль интернет-мессенджеров стремительно выросла. Они помогают общаться и работать, не выходя из дома. Так, в Украине самым популярным мессенджером стал Zoom. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Picodi.com, которые проанализировали, какие средства интернет-связи стали самими востребованными в разных странах Европы.

Исследователи проанализировали количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров от крупных и нишевых компаний, таких как Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation.

Самым популярным интернет-приложением стал WhatsApp. Он лидер в 22 европейских странах. В первую очередь, в Португалии, Испании, Германии, России и Турции.

В 14 странах чаще всего используют приложение Zoom. Программа пользуется большим спросом в Украине, Молдове, на севере Европы (Великобритания, Норвегия) и в некоторых странах Балтии (Литва, Эстония).

Skype теряет позиции, но его продолжают использовать в Польше, Словакии, Венгрии и Греции.

Viber пользуется наибольшей популярностью в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии.

Менее популярными у нас Microsoft Teams пользуются в Болгарии, Хорватии, Грузии и Лихтенштейне. Жители Дании являются приверженцами Google Meet.

В сообщении говорится, что рейтинг основан на сравнении количества запросов о 19 видеомессенджерах в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner).

Карта распространения менеджеров. Фото: Picodi.com

Как сообщали Українськi Новини, приложение Zoom начали использовать хакеры, чтобы методом обмана воровать личные данные пользователей.

Специалисты объяснили, как безопасно использовать это приложение, чтобы не попасть в ловушку злоумышленников.

Один из журналистов издания Financial Times через приложение подслушивал онлайн-совещания других изданий.

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск запретил работникам своей компании пользоваться популярным приложением для видеозвонков Zoom из соображений безопасности.